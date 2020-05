Gazzetta: “Rieccoli! L’Italia riapre, sport alla fase 2 (Calcio compreso)”

Gazzetta, lunedì 4 maggio, una data che probabilmente diventerà storica dato che da oggi partirà la fase 2 per calcio e sport in generale

Gazzetta, lunedì 4 maggio, una data che probabilmente diventerà storica dato che da oggi partirà la fase 2 per calcio e sport in generale.

RIECCOLI- “Rieccoli! L’Italia riapre, sport alla fase 2 (Calcio compreso). Il governo libera la Serie A: ok ad allenamenti individuali. L’irritazione di Spadafora: «Campionato? Per ora non se ne parla. Sedute di squadra non prima del 18». Ma nella maggioranza c’è chi punta a ripartire con un occhio a Spagna, Germania ed Inghilterra”.