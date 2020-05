Coronavirus, Conte: «La fase 2 non è un “Liberi tutti”»

Giuseppe Conte fa chiarezza sulla valenza della Fase 2 e prega i cittadini di agire con cautela per non rischiare un altro aumento contagi

Intervistato da La Stampa, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, fa maggiore chiarezza sulla nuova fase che entrerà in vigore domani:

«Entriamo nella ‘fase due’ dell’emergenza, grazie al poderoso sforzo collettivo. Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un ‘liberi tutti. Evitiamo quindi gesti di disattenzione o, peggio, un’opera di rimozione collettiva. Il virus continua a circolare tra noi, siamo ancora in piena pandemia».

Sulle decisioni delle Regioni di modificare, in parte, alcune restrizioni: «Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture, venendo incontro ad alcune specifiche richieste delle Regioni», ha concluso Conte.