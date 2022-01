Corsa Scudetto, Parolo: «Il Milan lotta per il vertice, Inter prima con merito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulla corsa Scudetto

«Sapevo che il Milan aveva le possibilità per lottare per il vertice mentre l’Inter doveva solo metabolizzare il passaggio da Conte a Inzaghi, ma non pensavo potesse avvenire in maniera così rapida. Simone è stato bravissimo e l’Inter dimostra oggi di essere una corazzata, con tanto entusiasmo. E merita il primo posto.»