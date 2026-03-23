Corsa Scudetto, i calendari a confronto di Milan, Inter e Napoli per questo finale di stagione

Corsa Scudetto, ecco i calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli in vista di questo finale di stagione

La marcia trionfale dell’Inter verso il 21esimo scudetto ha subito una brusca e inaspettata frenata. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio interno contro l’Atalanta, i nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 a Firenze. Questo rallentamento della squadra guidata da Cristian Chivu ha ridotto il vantaggio sul Milan a soli 6 punti, con ancora 24 punti totali in palio. Con il Napoli staccato di una sola lunghezza dai rossoneri, il finale di stagione in Serie A si preannuncia infuocato e tutt’altro che scontato.

Corsa Scudetto, calendari a confronto: le sfide decisive per Inter, Milan e Napoli nel finale di stagione

Il percorso dei nerazzurri prevede impegni ostici come le trasferte di Torino, Lazio e Bologna, oltre ai match casalinghi contro Roma e Verona. Il Milan di Allegri, dal canto suo, deve affrontare subito lo scontro diretto contro il Napoli, seguito da sfide di alto livello contro Juventus e Atalanta. I partenopei, attualmente a quota 62 punti, hanno un calendario che potrebbe favorire una rimonta, specialmente grazie ai turni interni contro Lazio e Bologna.

La domanda che circola tra gli addetti ai lavori è legittima: «possiamo ritenere il campionato di Serie A riaperto?». La risposta dipenderà dalla capacità dell’Inter di ritrovare la vittoria già contro la Roma e dalla continuità delle inseguitrici in questo rush finale.