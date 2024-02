Corsa scudetto, Allegri pensa al Milan: «Più che all'Inter dobbiamo guardare...»

Corsa scudetto, Allegri non guarda più all’Inter e pensa al Milan: le dichiarazioni del tecnico livornese dopo Verona-Juve

Intervenuto a DAZN dopo Verona-Juve, Max Allegri ha parlato della corsa scudetto e della lotta al secondo posto col Milan:

TESTA SBAGLIATA – «Nel calcio succede l’imponderabile, con l’Empoli abbiamo pareggiato una gara che nessuno si aspettava e magari avevamo già la testa non giusta e l’avevamo pagata. Non bisogna pensare di essere già in Champions, ma finchè la matematica non ci dà certezza dobbiamo lavorare per acquisirla».

DISTACCO CON L’INTER – «Da oggi non deve più incidere. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, bisogna resettare. Abbiamo una semifinale di Coppa da giocare. Bisogna riprendersi piano piano. La squadra fa ma non basta».

