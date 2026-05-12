Corsa Champions: Milan a rischio, il Napoli può chiudere i conti. Ecco tutti i possibili scenari

Il ko con l’Atalanta complica il cammino dei rossoneri: ecco tutti gli incroci e le classifiche avulse tra Milan, Juve, Roma e Como

La sconfitta interna del Milan contro l’Atalanta ha rimescolato pericolosamente le carte per la lotta alla Champions League. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il verdetto definitivo per il secondo posto potrebbe arrivare già questa sera: il Napoli, in caso di vittoria contro il Bologna, «diventerebbe la seconda qualificata alla Champions dopo l’Inter». Una situazione che lascerebbe solo due slot a disposizione per un gruppo agguerrito di pretendenti, rendendo le ultime due giornate di campionato un vero e proprio campo di battaglia tattico e matematico.

La situazione si fa intricata in caso di arrivo a pari punti. A quota 73, il Napoli può essere ancora «raggiunto da Milan e Roma». In questo scenario, la variabile determinante è la Juventus: «se la Juve va a 74, l’avulsa penalizzerà la Roma»; al contrario, qualora i bianconeri non dovessero vincere una delle ultime due gare, tutte e tre le squadre otterrebbero il pass per la massima competizione europea. La tensione resta altissima anche a quota 71 punti, dove potrebbe verificarsi un clamoroso «arrivo a 5 squadre». In questa specifica classifica avulsa, Napoli, Milan e Como sarebbero salve a quota 12, mentre la Roma rimarrebbe fuori con soli 6 punti.

Corsa Champions, gli incastri a 71 punti e il pericolo Como

L’analisi dei possibili scenari prosegue con l’ipotesi di un arrivo a quattro squadre a quota 71, escludendo il Napoli già qualificato. In questo caso, la classifica avulsa sorriderebbe ai lariani: «Como 10, Milan 9, Juve 7, Roma 5». Questi numeri certificano quanto ogni singolo scontro diretto e ogni rete segnata possano pesare sul destino finale dei club.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, dunque, non c’è più margine di errore: i rossoneri devono guardarsi non solo dalle storiche rivali come Juventus e Roma, ma anche dalla sorprendente rincorsa del Como, che rischia di diventare l’ago della bilancia o la grande rivelazione di questo finale di stagione. La certezza è una sola: il destino europeo passerà per una gestione millimetrica dei nervi e dei risultati negli ultimi 180 minuti.