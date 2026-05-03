Corsa Champions League, il Milan rischia grosso: dall’assenza di Modric all’assalto della Roma. Allegri incrocia le dita

Corsa Champions League, la sconfitta di oggi contro il Sassuolo complica maledettamente i piani in casa Milan

La seconda parte di stagione del Milan impone una riflessione profonda che coinvolge ogni livello del club, dalla dirigenza allo staff tecnico. I numeri evidenziati da Calciomercato.com sono impietosi: con soli 25 punti raccolti finora nel girone di ritorno, Massimiliano Allegri sta facendo peggio di Conceição (27 punti l’anno scorso) e di Gattuso nel 2018/19 (28 punti). Il clima di tensione è sfociato nel finale di Reggio Emilia, dove Maignan ha scortato la squadra negli spogliatoi ignorando i fischi della curva, un segnale inquietante in vista del big match contro l’Atalanta di domenica 10 maggio.

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Corsa Champions League, Allegri Milan e l’assenza di Modric: cercasi un regista

L’infortunio di Luka Modrić ha privato la squadra della sua bussola tattica e carismatica. Sebbene la stagione poggi su pilastri come Rabiot e Pulisic, la mancanza del croato ha esposto limiti strutturali:

Inconsistenza di Jashari : Il giovane svizzero è apparso totalmente inconsistente nella disfatta contro il Sassuolo.

: Il giovane svizzero è apparso totalmente inconsistente nella disfatta contro il Sassuolo. Il dilemma Ricci : Nonostante una condizione migliore, l’ex Toro possiede caratteristiche più da mediano che da vero play davanti alla difesa.

: Nonostante una condizione migliore, l’ex Toro possiede caratteristiche più da mediano che da vero play davanti alla difesa. Emergenza gol: La fase offensiva è ai minimi storici, incapace di generare occasioni nitide da rete.

Il Milan inizierà la preparazione a Milanello martedì, monitorando con ansia il posticipo della Roma. Il vantaggio negli scontri diretti contro i giallorossi resta l’unico appiglio concreto in una corsa Champions che ora vede i rossoneri “svuotati”, come ammesso da Matteo Gabbia. Per evitare che la paura prenda il sopravvento, servono sei punti nelle ultime tre sfide contro Atalanta, Genoa e Cagliari.