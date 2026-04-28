Corsa Champions League, il calendario a confronto di Milan, Juventus, Napoli, Como e Roma

Corsa Champions League, ecco il calendario a confronto di Milan, Juventus, Napoli, Como e Roma: si decide tutto in quattro partite

La corsa alla prossima Champions League entra nella sua fase più calda: restano solo quattro giornate per decidere chi accompagnerà l’Inter nell’Europa che conta. Se il Napoli, attualmente secondo, può vantare un vantaggio considerevole che lo vede con un piede e mezzo nella competizione, la lotta per gli altri due spot resta apertissima. Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante un prezioso cuscinetto di 6 punti sulla quinta piazza, dovrà mantenere alta la guardia per difendere il terzo posto e ufficializzare il ritorno nel tabellone principale del torneo.

La classifica vede il Napoli a 69 punti, seguito dal Milan a 67, mentre la Juventus insegue a 64. Più staccate, ma ancora in corsa per l’ultimo treno disponibile, troviamo la Roma e la sorpresa Como, appaiate a quota 61. Con soli 12 punti ancora in palio, ogni passo falso rischia di essere fatale per le ambizioni dei club coinvolti. Il calendario presenta insidie diverse per ogni contendente, tra scontri diretti e sfide contro squadre in cerca di punti salvezza.

Corsa Champions League, il calendario

Il Napoli aprirà il suo finale contro il Como, per poi affrontare Bologna, Pisa e chiudere a Udine. Un percorso che sembra in discesa per consolidare la seconda posizione. Il Milan avrà un calendario sulla carta abbordabile ma ricco di trappole: inizierà con il Sassuolo, poi la sfida interna con l’Atalanta, la trasferta di Genova e la chiusura a San Siro contro il Cagliari.

Per la Juventus, il cammino prevede l’Hellas Verona, la trasferta a Lecce, la Fiorentina allo Stadium e il derby della Mole in casa del Torino. Più complicato il percorso della Roma, impegnata nel derby con la Lazio alla penultima giornata dopo aver affrontato Fiorentina e Parma, per chiudere poi con l’Hellas Verona. Infine il como, atteso dal big match contro il Napoli prima di sfidare Hellas Verona, Parma e Cremonese nel tentativo di compiere un vero miracolo sportivo.