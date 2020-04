Corriere Sport: «Countdown Ibrahimovic, il Milan lo attende entro…»

Corriere Sport: martedì 28 aprile, il Milan attende il ritorno di Ibrahimovic, pronto a iniziare successivamente 14 giorni di quarantena

Come riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sta attendendo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dalla Svezia, dove a quest’ultimo spetterà due settimane di quarantena.

Da dieci anni a questa parte, il Diavolo non è ancora riuscito a trovare un sostituto degno di Ibrahimovic. Leao non convince. L’ex Galaxy però chiederebbe un ingaggio di circa 6 milioni di euro per restare in maglia rossonera. Tutto è nelle mani di Ivan Gazidis.