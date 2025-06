Corradi Milan, arriva il saluto alla FIGC: una nuova avventura nello staff di Allegri. Il messaggio

Corradi Milan, il prossimo membro dello staff di Massimiliano Allegri in rossonero ha salutato la FIGC con un bel messaggio

Dopo otto anni di dedizione e passione nelle nazionali giovanili azzurre, Bernardo Corradi ha annunciato il suo addio alla FIGC con un toccante post su Instagram. Il suo messaggio, carico di emozioni e ricordi, ha riassunto un percorso fatto di lavoro instancabile, divertimento, vittorie, sconfitte, delusioni, confronti, crescita e amicizie indissolubili. Un’esperienza che lo ha visto crescere professionalmente e umanamente, culminata nell’onore immenso di rappresentare l’Italia cantando l’inno nazionale “a squarciagola” in giro per il mondo.

Corradi ha espresso la difficoltà nel tradurre in semplici parole un’esperienza così ricca e complessa, preferendo lasciare che fossero le immagini, i sorrisi e gli abbracci a parlare per lui. Queste istantanee racchiudono l’essenza di un viaggio in cui ha avuto l’opportunità di lavorare con giovani talenti, contribuendo alla loro formazione e al loro sviluppo. La sua permanenza nelle file federali è stata caratterizzata da un impegno costante nel promuovere i valori sportivi e nel preparare i calciatori del futuro a rappresentare al meglio il nostro paese. La sua gratitudine è andata a tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo “percorso meraviglioso”, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e del sostegno reciproco in un ambiente così competitivo ma al tempo stesso gratificante.

Il post si conclude con un inequivocabile “Forza Azzurri… sempre”, un grido di battaglia che testimonia il suo attaccamento profondo ai colori nazionali, nonostante il passaggio a una nuova avventura. Il futuro di Bernardo Corradi è infatti già scritto e lo vedrà protagonista nel mondo del calcio di club. Come riportato da diverse fonti e confermato dal suo passaggio al Milan, Corradi entrerà a far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri.

Questo rappresenta un passo significativo nella sua carriera, un ritorno al calcio di massimo livello dopo l’esperienza federale. La sua conoscenza approfondita del calcio giovanile, unita alla sua esperienza come ex attaccante di Serie A, lo rendono una risorsa preziosa per il team di Allegri. Il suo contributo sarà fondamentale nell’analisi delle partite, nella preparazione degli allenamenti e nella gestione dei giovani talenti rossoneri. L’arrivo di Corradi al Milan è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che vedono in lui una figura capace di portare nuova linfa e competenze specifiche nello spogliatoio. Questa nuova tappa segna l’inizio di un capitolo emozionante per Corradi, che potrà mettere a frutto il suo bagaglio di esperienze in un contesto di grande prestigio come quello del Milan, una delle squadre più blasonate del calcio italiano ed europeo. La sua transizione dalla FIGC al Milan è un chiaro segnale della sua ambizione e della sua volontà di affrontare nuove sfide, sempre con la stessa passione che lo ha contraddistinto finora.