Coronavirus: rinviata gara Milan Femminile, si ferma anche l’Inter

L’emergenza Coronavirus colpisce anche il calcio. A causa della diffusione del virus in Lombardia, Veneto e Piemonte, è stato deciso di rinviare alcune gare sportive. Domani non si giocherà la partita tra il Milan Femminile e la Fiorentina: le rossonere, salvo diverse indicazioni, dovrebbero tornare in campo per la sfida di Coppa Italia di settimana prossima sempre con la Viola.

Per quanto riguarda la Serie A è stato decretato lo stop per Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. L’obiettivo è evitare eventi pubblici che possano portare ad ulteriori contagi su larga scala.