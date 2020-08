Coronavirus, Prof. Nanni: «Se aumentano i casi Serie A a rischio»

Il Professor Nanni è il rappresentante dei medici della Serie A e sta valutando tutte le possibili opzioni per la prossima stagione

Il Professor Nanni è il rappresentante dei medici della Serie A e sta valutando tutte le possibili opzioni per la prossima stagione. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: «I nuovi casi di positività al Coronavirus, tra i calciatori? È un argomento che ci preoccupa. Non posiamo nasconderci, così come non possiamo prendere in considerazione, se dovessero aumentare i casi, la possibilità di posticipare l’inizio del prossimo campionato. Ovviamente non è nostra intenzione arrivare a questo punto, ma non possiamo trascurare nessuna ipotesi in questo momento».