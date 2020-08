Coronavirus, positivo anche Carles Perez della Roma

C’è una nuovo caso di Coronavirus in Serie A dopo quelli registrati negli ultimi giorni. È Carles Perez, giovane centrocampista della Roma

C’è una nuovo caso di Coronavirus in Serie A dopo quelli registrati negli ultimi giorni. È Carles Perez, giovane centrocampista della Roma, risultato positivo al Covid 19 ma asintomatico. Dopo Antonio Mirante e due ragazzi della Primavera giallorossa, anche Perez sarà messo in isolamento per tutto il tempo di degenza della malattia (quindici giorni). I numerosi casi in diverse squadre del nostro campionato (ma non è diversa la situazione in altre parti d’Europa) mette seriamente a rischio l’inizio della prossima stagione fissato al 19 settembre.