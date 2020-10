Anche in casa Inter sono risultati positivi al tampone alcuni giocatori. Il Milan spera di riavere Ibrahimovic per il derby

Anche in casa Inter sono risultati positivi al tampone alcuni giocatori. Nainggolan e Gagliardini sono gli ultimi positivi al Covid 19 in casa nerazzurra, dopo i casi di Bastoni e Skriniar. Il pericolo è che ci siano altri contagi nella rosa, così come già accaduto anche in altri club (vedi Genoa).

Anche il Milan ha i suoi problemi, con Zlatan Ibrahimovic che ancora non è negativo e con i già noti risultati per Duarte. Entrambe le squadre stanno adottando tutte le precauzioni necessarie e sperano di riavere i proprio giocatori per il prossimo derby.