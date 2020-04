Coronavirus, l’ex rossonero Lehmann scatena ancora critiche sui social

Jens Lehmann, ex portiere del Milan, nell’ultimo mese si è attirato una mare di critiche. Ecco le sue parole

Jens Lehmann, ex portiere del Milan, nell’ultimo mese si è attirato una mare di critiche. A metà marzo l’ex rossonero si era dichiarato contrario a chiudere le attività, riducendo la gravità del covid-19. A distanza di poche settimane, e dopo aver contratto il medesimo virus, Lehmann sembra aver cambiato idea in stile Boris Johnson:

«Ho preso il virus a metà marzo, per un giorno e mezzo sono stato male con tosse e febbre, ma dopo due settimane di isolamento sono guarito. È stato come un violento attacco di influenza, credo che le buone condizioni fisiche aiutino: il problema vero è se capita ai soggetti più a rischio» ha dichiarato al Daily Mail.

Sulla ripresa dei tornei: «Finora non ho sentito nessun argomento ragionevole per lo stop definitivo dei tornei: secondo me la gente può anche andare allo stadio, l’importante è mantenere le distanze. Basterebbe occupare soltanto un posto su quattro per rispettare le regole di distanza e punire chi viola le norme».