Coronavirus, Immobile si difende: «Ho rispettato il protocollo sanitario»

Coronavirus, Immobile si difende dalle accuse e rilascia alcune dichiarazioni riportate dall’ufficio stampa della Lazio

Il caos nella Lazio scaturito dalle polemiche per il presunto mancato rispetto delle norme anticontagio ha portato Ciro Immobile a rilasciare delle dichiarazioni ufficiali. Ecco le parole del giocatore attraverso l’ufficio stampa della Lazio:

«Il rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, è un imperativo che mi sono sempre imposto, prima come uomo e poi come sportivo. Rispetto tutti i protocolli sanitari che le autorità competenti, sportive e non, mi impongono

Non assecondo le polemiche di chi vorrebbe distrarmi alla vigilia di una partita così importante. Ho rispettato tutti i protocolli sanitari, sono tranquillo e concentrato sul mio lavoro. Diffido chiunque dal mettere in dubbio la mia onorabilità e professionalità in una vicenda di cui non ho la minima responsabilità e gestione».