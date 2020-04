Coronavirus, il Bayern Monaco torna già ad allenarsi

Secondo quanto riportato dal portale Kicker, il Bayern Monaco avrebbe deciso di far tornare a lavoro il club. Ecco le regole

Secondo quanto riportato dal portale Kicker, il Bayern Monaco avrebbe deciso di far tornare a lavoro il club. I calciatori saranno divisi in cinque gruppi per evitare lo stretto contatto. I giocatori verranno prelevati dal parcheggio e avranno accessi diversi all’impianto di allenamento. Non vi saranno contatti negli spogliatoi e le docce si faranno a casa. Il club rispetterà tutte le norme previste dai decreti, ma riprenderà gli allenamenti con i propri dipendenti. La scelta dei bavaresi ha già fatto discutere provocando diverse reazioni sui social.