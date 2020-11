Coronavirus – Genoa, l’ex difensore del Milan Zapata è positivo

Cristian Zapata è risultato positivo al tampone e quindi ha contratto il Covid19. Il difensore del Genoa non ha particolari sintomi

Il Genoa nella tarda mattinata di oggi ha comunicato la positività al Covid19 del difensore Cristian Zapata. Il colombiano ex Milan sta bene e non ha particolari sintomi, come lui stesso ha scritto su Instagram. Ora Zapata si trova in isolamento e dovrà rispettare la quarantena e tutti l’iter che il protocollo prevede.

Zapata salterà la sfida in programma contro la Roma. Nei giallorossi, per lo stesso motivo, mancherà Edin Dzeko.