Cornacchia parla della situazione Vlahovic: «La Juventus vuole rinnovare il suo contratto, ma Allegri lo rilancerebbe al Milan»

Cornacchia, su La Gazzetta dello Sport, parla così della situazione di Vlahovic tra la Juventus e le voci sul Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è entrato in una fase decisiva. Dopo l’investimento monstre da 80 milioni di euro nel 2022, il club bianconero si trova davanti alla necessità di blindare il suo numero nove, evitando il rischio di perderlo a parametro zero o di dover sostenere costi insostenibili per le commissioni. Come riportato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport, l’idea della dirigenza è quella di proporre un rinnovo “breve” di uno o due anni, ma a condizioni economiche drasticamente diverse rispetto al passato.

Cornacchia, Spalletti punta sul rilancio di Dusan, ma l’entourage guarda altrove

La Juventus punta forte sulla volontà del serbo di riscattarsi dopo una stagione complicata, trovando in Luciano Spalletti — tecnico che lo stima profondamente — la guida ideale per tornare ai livelli che gli competono.

«La Juventus vorrebbe prolungare il contratto senza però doversi “ricomprare” in qualche modo l’attaccante svenandosi tra ricchi premi alla firma e commissioni come per un qualunque parametro zero. I dirigenti e l’entourage del 26enne di Belgrado stanno ragionando su un rinnovo “breve”: uno-due anni con stipendio ridotto almeno della metà rispetto ai 12 milioni netti dell’attuale busta paga. Meno di Kenan Yildiz (7 milioni dall’estate) e meno anche di quanto Vlahovic ha guadagnato nei primi anni in bianconero: 7,5 milioni. I bianconeri confidano nella voglia di Vlahovic di rilanciarsi dopo una stagione maledetta in un ambiente che conosce bene e con un allenatore che lo stima come Spalletti. Dusan è consapevole dei vantaggi tecnici-ambientali, però intanto il suo entourage continua a guardarsi intorno. Anche spostandosi poco più a est, verso Milano, Dusan troverebbe un allenatore che lo apprezza e intenzionato a rilanciarlo a grandi livelli: con Max guida bianconera Vlahovic ha vissuto la stagione juventina più prolifica, 16 gol in 33 partite nel 2023-24».

Mentre la Juventus cerca di far quadrare i conti, proponendo un ingaggio persino inferiore ai 7 milioni percepiti dal giovane Yildiz, l’ombra del Milan e di Massimiliano Allegri resta sullo sfondo. Il legame tecnico tra l’attaccante e il suo ex allenatore è un fattore che l’entourage di Vlahovic tiene in considerazione, specialmente ricordando i numeri della stagione 2023-24. In un mercato dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno, il destino del serbo resta in bilico tra la fedeltà al progetto Spalletti e la tentazione di una nuova sfida sotto la Madonnina.