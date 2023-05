Cordoba: «Nel derby di semifinale si prova di tutto, sembra che…». L’ex neroazzurro ha svelato le emozioni di un Euroderby

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, l’ex neroazzurro Cordoba ha parlato a Sky Sport della partita di mercoledì sera:

Ecco le sue parole: «Nel derby in semifinale si prova di tutto, sembra che il mondo si congeli in quel momento. L’importante per la squadra è capire che comunque si è in buon momento, questo dà sicurezza. È un’opportunità bellissima»