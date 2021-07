Cordaz: «Un onore essere qui, aiuterò l’Inter a continuare a vincere»

Alex Cordaz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

SENSAZIONI – «Sensazioni di gioia e di continua scoperta, mi sembra di essere tornato bambino vedendo i luoghi dove sono cresciuto. Per me è motivo di grande gioia e di grande orgoglio. Non è facile calarsi in una nuova realtà, ma per l’Inter lo faccio molto volentieri. Per me è un onore, cercherò di mettermi a disposizione della società, del mister e della squadra e di dare nel mio piccolo un contributo per aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a vincere».

LE DICHIARAZIONI SU INTERNEWS24