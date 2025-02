Coppa Italia, è l’ora di Inter-Lazio e Juve-Empoli: il possibile cammino del Milan verso il trofeo

Condividi via email

Coppa Italia – Questa settimana si compongono gli accoppiamenti delle semifinali del torneo. Il possibile cammino del Milan

Il Milan ha un obiettivo principale in questa parte finale dei stagione, centrare il quarto posto, che al momento però dista 8 punti, che potrebbero diventare 5 in caso di successo contro il Bologna. Un altro traguardo a cui può aspirare la squadra di Conceicao è la vittoria della Coppa Italia, questa settimana arriveranno novità in tal senso.

Martedì si affronteranno Inter e Lazio, mercoledì Juventus ed Empoli. Questa la situazione verso le semifinali: