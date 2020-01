Coppa Italia, sarà Ghersini l’arbitro di Milan-SPAL

Sarà Ghersini il direttore di gara di Milan-SPAL, match in programma mercoledì 15 gennaio e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria contro il Cagliari di campionato i rossoneri scendono nuovamente in campo. Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, il Milan ospiterà infatti a San Siro la SPAL, in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra vincente affronterà al turno successivo il Torino.

Arbitro designato per il match è Davide Ghersini. Assistenti invece Marchi e Lombardi, IV uomo Rapuano, al VAR Abisso e all’AVAR Di Iorio. Si tratta del primo precedente in assoluto tra i rossoneri e il fischietto genovese. Per la SPAL invece sarà la sesta gara diretta da Ghersini.