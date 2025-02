Coppa Italia, quarti di finale: Inter-Lazio e Juventus-Empoli per un posto in semifinale

Tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio si disputeranno gli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia, che definiranno le avversarie di Milan e Bologna nelle semifinali del torneo. Due sfide cruciali, entrambe in gara unica, con il rischio supplementari sempre dietro l’angolo.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 25 febbraio a San Siro, dove l’Inter di Simone Inzaghi affronterà la Lazio in un match ad alta tensione. I nerazzurri puntano con decisione alla semifinale, dove troverebbero i cugini rossoneri in un suggestivo derby di Milano. Nelle quote della Coppa Italia, l’Inter parte in pole con una quota di 1.58, mentre il pareggio al termine dei 90 minuti, che porterebbe la sfida ai supplementari, è quotato a 4.00. Più difficile il successo della Lazio, bancato a 5.15, ma la squadra di Baroni ha già dimostrato di saper ribaltare i pronostici nelle grandi serate. Statisticamente però la squadra capitolina soffre l’Inter dell’ex tecnico Inzaghi, il 6-0 della 16^ giornata è l’ultimo esempio. In generale la Lazio ha vinto solo due delle ultime gare disputare in Serie A ed entrambi sono stati successi casalinghi.

Il giorno successivo, mercoledì 26 febbraio, toccherà alla Juventus, che all’Allianz Stadium ospiterà l’Empoli nell’ultimo quarto di finale. I bianconeri vogliono raggiungere la semifinale e sfidare il Bologna, ex squadra di Thiago Motta. Per la squadra toscana, invece, il focus principale resta la lotta salvezza in Serie A, ed è probabile che alcuni giocatori chiave vengano risparmiati per non compromettere gli scontri diretti in campionato. La differenza tecnica tra le due squadre è netta, ma la Coppa Italia ha spesso riservato sorprese e la Juventus dovrà mantenere alta la concentrazione. Nelle ultime 5 gare la squadra bianconera ha vinto in due occasioni, l’ultima a inizio febbraio nel 4-1 in campionato dopo l’iniziale vantaggio toscana. L’Empoli non batte la Juventus dal 22 maggio 2023 quando al Castellani ci fu un roboante 4-1 con la doppietta di Ciccio caputo e i gol di Piccoli e Luperto ora al Cagliari. La rete bianconera fu firmata da Federico Chiesa.