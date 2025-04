Coppa Italia, non solo il trofeo in palio: c’è una grossa opportunità per il Milan

Coppa Italia – Il Milan non ha solo l’oppotunità di vincere il trofeo, vincere in finale porterebbe i rossoneri anche in Europa

Il Milan dopo aver battuto l’Inter in semifinale di Coppa Italia ha conquistato il pass per la finale del 14 maggio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. In palio però non c’è solamente il trofeo per la squadra di Sergio Conceicao.

Infatti, vincendo la Coppa, i rossoneri conquisterebbero un posto per la prossima Europa League. In campionato il sesto posto della Lazio al momento dista 8 punti.