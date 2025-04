Coppa Italia Milan, la finale permette ai rossoneri di infrangere un tabù: non succedeva da 17 anni!

Coppa Italia Milan, l’approdo in finale permette al club rossonero di infrangere un tabù che durava da 17 anni: clamorosa statistica

Come riportato da Opta Paolo, il Milan, approdando in finale di Coppa Italia, ha infranto un tabù che durava da addirittura 17 anni.

Il Milan disputerà due finali in una stessa stagione (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) per la prima volta dal 2007/08 (Supercoppa Europea vs Siviglia e Mondiale per Club vs Boca Juniors, entrambe vinte con Carlo Ancelotti in panchina). Palcoscenico.