Coppa Italia, il Milan ha una carta per rendere meno amara la stagione: gli ultimi obiettivi

Condividi via email

Coppa Italia ed Europa League, le coppe sono le ultime carte per rendere meno amara quella che è la stagione del Milan

Nel giro di due settimane il Milan ha salutato la Champions League e compromesso il cammino per il quarto posto, non si può pensare però che tutto sia finito qui. I rossoneri hanno il compito di onorare la Coppa Italia e le ultime gare di campionato.

La Gazzetta dello Sport titola «Avanti per le Coppe», Conceicao per chiudere in maniera meno amara questa esperienza può puntare su un trofeo che a Milano sponda rossonera manca dal 2003. Una vittoria che porterebbe anche all’Europa League, che comunque può essere raggiunta anche tramite il campionato.