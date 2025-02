Coppa Italia, Milan e Roma puntano la semifinale

Condividi via email

Coppa Italia – Milan e Roma si affrontano questa sera a San Siro: in palio c’è la qualificazione alla semifinale

Alle ore 21:00 andrà in scena il match tra Milan e Roma, in paio c’è la qualificazione alla semifinale del torneo. In questo senso, i rossoneri ed i giallorossi, seguono Juventus ed Inter nelle squadre che hanno raggiunto più volte la top 4 della Coppa Italia.

IL DATO – Dopo Juventus (36) e Inter (29), Milan (24) e Roma (22) sono le squadre ad essere arrivate più volte in Semifinale di Coppa Italia nella storia della competizione.