Coppa Italia, Milan Roma il 5 febbraio: calendario folle per i rossoneri, giorni di fuoco

Coppa Italia, scelta la data di Milan Roma: nel giro di pochi giorni c’è un tour de force per la squadra di mister Sergio Conceicao

Milan-Roma, gara dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 5 febbraio, cade in un periodo piuttosto intenso per la squadra di Conceicao. Solamente tre giorni prima, domenica 2 febbraio, andrà in scena il derby di Milan e Inter.

72 ore che potrebbero essere decisive per la stagione del Diavolo, due gare da vivere davanti al pubblico milanista.