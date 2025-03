Coppa Italia, non solo il trofeo per il Milan: quanti milioni ci sono in palio?

Coppa Italia, è l’ultima spiaggia per il Milan. Oltre al trofeo che potrebbe “salvare” la stagione, ci sono anche altri vantaggi

L’ultimo obiettivo rimasto per il Milan è la Coppa Italia, vincerla non salverebbe la stagione, ma sicuramente la renderebbe meno amara, considerando che nel cammino c’è anche il doppio derby con l’Inter in semifinale.

Inoltre ci sono anche degli incassi che non guasterebbero in casa rossonera. Andare in finale vale 2 milioni di euro, che possono diventare 4,6 vincendo il trofeo. Alzare la Coppa vorrebbe poi dire Europa League, che sicuramente ha meno appeal della Champions, ma partecipare porterebbe 4,3 milioni nelle casse del club. In più accedere in finale garantirebbe la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci un incasso minimo di 11/12 milioni.