Coppa Italia Milan, piovono conferme sulla volontà del club! Indicazione chiara alla squadra, non ci sono discussioni

Condividi via email

Coppa Italia Milan, il club rossonero ha un obiettivo chiaro: i rossoneri di Sergio Conceicao devono provare a vincere il trofeo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, arrivano importanti conferme in casa Milan sulla volontà del club rossonero di provare a vincere la Coppa Italia (ad aprile la doppia semifinale con l’Inter).

Tutto sulla Coppa Italia. Non solo un trofeo, in ballo Europa, Supercoppa e milioni. Arrivare in finale a Roma e vincere il titolo garantirebbe al Milan 11-12 milioni solo di premi e qualificazioni.