Coppa Italia Milan, spunta il retroscena! Società chiara con Conceicao, obiettivo vitale per... Ultimissime

Coppa Italia Milan, il club rossonero fissa l’obiettivo e avvisa Conceicao: vincere il trofeo per guadagnarsi almeno l’Europa League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, con la sconfitta di Napoli che ha fatto sprofondare il Milan a 9 punti dalla Champions League rendendola praticamente un miraggio, il club rossonero ha fissato nella Coppa Italia l’ultimo grande obiettivo stagionale.

Vincere il trofeo il prossimo 14 maggio, in caso di approdo in finale dopo la doppia semifinale con l’Inter, non solo vorrebbe dire mettere in bacheca la seconda coppa stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio ma anche guadagnare l’accesso diretto alla prossima Europa League, a questo punto obiettivo vitale del club.