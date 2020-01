Coppa Italia, Milan in semifinale contro la Juventus: info su andata e ritorno

Coppa Italia, Milan in semifinale contro la Juventus dopo il successo ottenuto questa sera contro il Torino: info su andata e ritorno

Con il successo ottenuto questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino per 4-2, il Milan si qualifica in semifinale dove affronterà la Juventus in gara di andata e ritorno. Si comincia dallo stadio San Siro il prossimo 12 febbraio mentre la gara di ritorno si disputerà in casa dei bianconeri il 4 marzo.

Sarà dunque Milan-Juventus la semifinale di Coppa Italia, uno scontro affascinante in una competizione che potrebbe clamorosamente vedere una finale tutta meneghina in finale con il derby Milan-Inter se i nerazzurri dovessero battere Fiorentina e Napoli.