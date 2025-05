Condividi via email

Coppa Italia, tabù Milan in finale: i numeri sentenziano! Rossoneri che… Segui le ultimissime sul club rossonero

Niente da fare per il Milan che è uscito sconfitto in finale di Coppa Italia. Il Bologna ha avuto la meglio grazie al gol di Dan Ndoye. Il trofeo nazionale resta un tabù per i rossoneri, l’ultima vittoria risale infatti al 2003.

Con quella di ieri diventano tre le finali consecutive perse: vs Juventus 2015/2016 (0-1); vs Juventus 2017/2018 (0-4); vs Bologna 2024/2025 (0-1).