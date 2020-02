Coppa Italia, Milan femminile-Fiorentina: le probabili formazioni

Coppa Italia: sabato il Milan femminile ospiterà al Brianteo la Fiorentina di Antonio Cincotta, match valido per i quarti di andata

Sabato 8 febbraio allo stadio Brianteo di Monza, ore 14:30, il Milan femminile sfiderà la Fiorentina di Antonio Cincotta, match valido per i quarti di andata di Coppa Italia. La prima gara sarà, dunque, disputata in casa, visto il miglior piazzamento viola dello scorso anno.

Maurizio Ganz ha a disposizione solo un risultato utile: la vittoria, per giocare la gara di ritorno con più tranquillità. In Serie A le due formazioni sono momentaneamente appaiate al secondo posto in classifica. Chi vincerà, se la vedrà in semifinale con la vincente di Roma-San Marino.

Il Milan femminile, nella passata stagione, aveva conquistato la semifinale ai danni del Sassuolo (0-2 in terra emiliana, medesimo risultato al Vismara), per poi farsi eliminare dalla Juventus di Rita Guarino.

Il tecnico rossonero ha recuperato Deborah Salvatori Rinaldi e contro la Viola potrebbe avere una chance da titolare, dopo essere entrata nella ripresa di Milan-Inter. Difficile, invece, vedere Lady Andrade, anche se la colombiana starebbe recuperando dall’infortunio. Out ancora Lidija Kulis.

Ganz, dovrà tenere conto di diversi fattori in vista del match importantissimo tra due settimane con il Tavagnacco, ma non dovrebbe fare un grande turnover. Ballottaggi Vitale-Bergamaschi e Begic-Salvatori Rinaldi. Ecco la probabile formazione:

Milan femminile (4-3-2-1): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane Refiloe, Mauri; Bjorg, Salvatori Rinaldi, Giacinti. All. Maurizio Ganz.