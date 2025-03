Coppa Italia, un’occasione per il Milan: oltre il derby! E’ successo due volte negli ultimi 20 anni

Condividi via email

Coppa Italia, il Milan è alla ricerca di un risultato che manca da tempo. Prima però serve la finale, ne è arrivata una in 20 anni

Il Milan affronterà l’Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia, oltre al derby c’è ovviamente in palio la conquista della finale di un trofeo che in rossonero manca dal lontano 2003. Inoltre il Diavolo da quel momento in poi ha raggiunto la finale solamente due volte.

Nel 2015/16 e nel 2017/18 il Milan è uscito sconfitto sempre con la Juventus, nel primo caso 0-1 ai tempi supplementari, nel secondo addirittura 0-4.