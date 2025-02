Coppa Italia Milan, i bookmakers lanciano i rossoneri! La quota non mente, trofeo più vicino

Coppa Italia Milan, le quote dei bookmakers lanciano i rossoneri: la squadra di Sergio Conceicao può vincere il trofeo

I bookmakers lanciano il Milan alla conquista della Coppa Italia dopo aver raggiunto la semifinale:

PAROLE – «Il Milan prova a sovvertire i pronostici per la vittoria della Coppa Italia. Se prima dei quarti di finale la squadra di Conceicao veniva proposta a 6,50 su Better, dopo il super mercato di gennaio (che ha portato, tra gli altri, Gimenez e Joao Felix, con il portoghese in gol all’esordio) e la vittoria contro la Roma, i bookie iniziano a credere nei rossoneri: scende infatti a 4,33 la conquista della sesta coppa. Le favorite restano sempre Inter e Juventus, in lavagna rispettivamente a 2,87 e 3,75, con la sorpresa Bologna – già in semifinale dopo aver eliminato l’Atalanta al Gewiss Stadium – a 7. Più staccata la Lazio, attesa dal difficile quarto a San Siro, offerta a 9. Chiude a 29 la sorpresa Empoli, capace di eliminare agli ottavi la Fiorentina e ora di scena a Torino contro la Juventus di Thiago Motta».