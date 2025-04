Coppa Italia Milan, Bianchin spiega: «Conceicao ha una strategia chiara, ecco come si comporterà nelle gare prima della finale»

Coppa Italia Milan, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha svelato la strategia di Conceicao in vista della finalissima

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha svelato:

PAROLE – «Il Milan così guarda più da vicino la zona Europa ma, a meno di sorprese, nulla cambierà in classifica. L’unico obiettivo di primavera è la finale di Coppa Italia. Conceiçao ha detto di non essere d’accordo con Fofana, che aveva fatto notare come nessuno in Italia possa ancora vincere due trofei: “Siamo al Milan e due coppe non sono più importanti dei primi 4 posti. Qua gli obiettivi sono chiari, poi ci sono degli anni che non vanno bene come questo”. La strada, allora, per Milan-Bologna di Coppa Italia è chiara: avanti con Jovic quando starà bene, dare morale a tutti e gestire le settimane libere per far arrivare i giocatori più stanchi – Pulisic, Fofana, forse Reijnders, forse Leao – nelle migliori condizioni alla finale del 14 maggio. Ah, continuare con la difesa a tre: “Anche Di Francesco ha detto che siamo fortissimi a livello offensivo, quindi a livello difensivo dobbiamo migliorare qualcosa – dice Conceiçao -. Non sono un fan di questo modulo e di questo sistema, ma mi devo adattare anche al campionato italiano, alla squadra e alle caratteristiche dei giocatori che ho davanti”. Per il suo amato 4-4-2 ci sarà tempo. Altrove, magari».