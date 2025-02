Coppa Italia, Milan in semifinale: quando scoprirà la sua avversaria? Data e orario del match

Condividi via email

Coppa Italia, il Milan battendo la Roma 3-1 ha raggiunto la semifinale della competizione. Ma quando scoprirà la sua avversaria?

Il Milan nella serata di ieri ha battuto la Roma per 3-1 grazie alle reti di Abraham (doppietta) e Joao Felix ed ha centrato così l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Nella doppia sfida, in programma ad aprile, la squadra di Sergio Conceicao, affronterà la vincente tra Inter e Lazio. Il quarto di finale in questione si giocherà martedì febbraio alle ore 21:00 in quel di San Siro.