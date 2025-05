Coppa Italia, giocatori e tifosi del Milan furiosi con Mariani: cosa è successo all’Olimpico

Coppa Italia, non mancano le polemiche in casa Milan. Giocatori e tifosi furiosi contro l’arbitro Mariani

Al termine della prima frazione di gioco alcuni giocatori del Milan si sono avvicinati al direttore di gara Mariani per protestare in maniera vibrante per alcune decisione prese durante il match valido per la finale di Coppa Italia. Alessandro Florenzi ha invitato i compagni a tornare negli spogliatoi.

Non sono mancate proteste anche dai tifosi rossoneri presenti allo Stadio Olimpico, cori diretti verso l’arbitro.