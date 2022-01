Coppa d’Africa: gol di Kessiè nel match tra Costa d’Avorio ed Algeria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Coppa d’Africa, il rossonero Franck Kessiè porta in vantaggio la Costa d’Avorio nel match contro l’Algeria

Franck Kessiè segna il gol che al 23′ porta in vantaggio la Costa d’Avorio nel match di Coppa d’Africa contro l’Algeria. Il centrocampista del Milan bravo ad inserirsi in area e a mettere in rete l’assist di Pepè.

In questo momento la nazionale di Bennacer è eliminata dalla competizione, il che vorrebbe dire rientro a Milanello per il centrocampista ex Empoli.