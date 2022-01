ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Coppa d’Africa, l’Algeria di Ismael Bennacer è ad un passo dall’eliminazione. La Costa d’Avorio sta vincendo 3-0

Una gara da incubo per l’Algeria, che ora è ad un passo dall’eliminazione ai gironi di Coppa d’Africa. I campioni in carica sono sotto per 3-0 contro la Costa d’Avorio e pochi minuti fa hanno sbagliato un rigore con Mahrez.

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer è stato sostituito al 62′ per far spazio a Brahimi.