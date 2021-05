Coppa Italia all’Atalanta e quarto posto alla Juventus: sui social si alimenta la surreale ipotesi dello scambio di favori tra le due squadre

Comincia la settimana decisiva per definire la terza squadra a retrocedere in Serie B e le altre due squadre che approderanno alla prossima Champions. Domenica Atalanta-Milan sarà decisiva per i rossoneri mentre Napoli e Juventus saranno obbligate ad ottenere i tre punti rispettivamente contro Verona e Bologna.

Un terzetto di match incandescenti che saranno però preceduti dalla Finale di Coppa Italia che vedrà i bianconeri affrontare proprio i rivali del Milan all’ultima giornata. Sui social diversi utenti starebbero alimentando una surreale ipotesi secondo la quale Atalanta e Juventus avrebbero l’opportunità di mettere a punto un fantomatico scambio di favori che porterebbe la Dea ad alzare la Coppa Italia in cambio della qualificazione in Champions League della Juventus. A rendere impercorribile tale tesi è, oltre che l’etica sportiva, anche il fatto che sia Milan che Bologna non saranno meri spettatori all’ultima giornata.