Convocati Portogallo, la decisione di Roberto Martinez su Leao. L’elenco completo

Convocati Portogallo, Roberto Martinez ha regolarmente inserito Rafael Leao nell’elenco dei calciatori a disposizione contro Messico e Stati Uniti

Il Commissario Tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha ufficializzato oggi, 20 marzo 2026, la lista dei convocati per le prestigiose amichevoli contro Messico e Stati Uniti.

Tra le conferme più attese spicca quella di Rafael Leao: nonostante le recenti fatiche in maglia rossonera e qualche frizione tattica sotto la gestione Allegri, il numero 10 del Milan resta un pilastro inamovibile del progetto lusitano verso il Mondiale 2026. La sua velocità e il suo talento saranno fondamentali nei test all’Azteca e ad Atlanta, specialmente vista l’assenza forzata di Cristiano Ronaldo, fermo per un infortunio al bicipite femorale.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Convocati Portogallo, l’elenco completo dei convocati rossoverdi

Di seguito la lista ufficiale per la spedizione in Nord America:

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP).

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP). Difensori: Matheus Nunes (Man. City), Diogo Dalot (Man. United), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica).

Matheus Nunes (Man. City), Diogo Dalot (Man. United), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica). Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Rodrigo Mora (FC Porto).

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Rodrigo Mora (FC Porto). Attaccanti: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG).

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

La quota MILAN-TORINO GOL SQUADRA 1 (il Milan segna almeno un gol) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.06 su LOTTOMATICA e GOLDBET.