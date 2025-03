Condividi via email

Convocati Nazionale Milan: l’elenco completo dei giocatori rossoneri. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Conceicao

Saranno in 15 i giocatori del Milan impegnati in giro per il mondo all’interno di questa sosta nazionali. Di seguito la lista completa dei calciatori rossoneri.

Samuel Chukwueze – NIGERIA

Pavlovic, Luka Jovic – SERBIA

Santiago Gimenez – MESSICO

Christian Pulisic, Yunus Musah – USA

Leao, Joao Felix – PORTOGALLO

Reijnders – OLANDA

Maignan, Theo Hernandez – FRANCIA

Kyle Walker – INGHILTERRA

Francesco Camarda – ITALIA UNDER 19

Bartesaghi, Torriani – ITALIA UNDER 20