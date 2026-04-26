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Convocati Juve per il Milan: la decisione di Spalletti su Yildiz e l’elenco completo
Convocati Juve per il Milan: Spalletti inserisce nell’elenco sia Yildiz che Vlahovic, in dubbio nei giorni scorsi. L’elenco completo
A poche ore dal fischio d’inizio del posticipo di San Siro, Luciano Spalletti può finalmente contare su una Juventus quasi al completo per la sfida decisiva contro il Milan. La notizia più attesa riguarda Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha smaltito i problemi fisici e torna ufficialmente nell’elenco dei convocati, pronto a rappresentare una minaccia letale a gara in corso. Insieme a lui, il tecnico ritrova anche la sicurezza di Mattia Perin tra i pali e il talento del giovane Vasilije Adzic.
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Convocati Juve per il Milan: Vlahovic e i dubbi sciolti
Le buone notizie per l’allenatore bianconero non finiscono qui, garantendo ampie rotazioni tattiche per il 2026:
- Recuperi chiave: Nonostante i carichi di lavoro personalizzati svolti in settimana, Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm hanno superato i test definitivi e saranno regolarmente della partita.
- Assenze forzate: Restano fuori soltanto i lungodegenti Cabal e Milik, unici tasselli mancanti in una rosa che si presenta a Milano nel momento di massima forma psicofisica.
- Sfida tattica: Con il recupero di pedine fondamentali, Spalletti avrà la possibilità di contrastare la solidità del Milan di Allegri con diverse soluzioni offensive, puntando su una panchina di altissima qualità.
Ecco la lista completa dei bianconeri che stasera cercheranno il sorpasso Champions nel tempio di San Siro:
Convocati Juve per il Milan: 1 Perin 2 Holm 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Zhegrova 13 Boga 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 30 David