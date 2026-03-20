Convocati Italia, l’elenco completo di Gattuso in vista del playoff: nessun calciatore del Milan presente

Convocati Italia, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per il playoff Mondiale del prossimo 26 marzo

La marcia della Nazionale verso il Mondiale 2026 entra nella fase più calda e drammatica. Domenica sera scatterà il raduno a Coverciano per preparare la semifinale dei play-off contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo. Un appuntamento senza appello: in caso di vittoria, gli Azzurri si giocheranno il pass definitivo martedì 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia. Un cammino che non ammette passi falsi per evitare l’incubo di una nuova esclusione dalla rassegna iridata.

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Convocati Italia, novità Palestra e il ritorno di Chiesa: la lista di Gattuso

Il CT Rino Gattuso ha ufficializzato l’elenco dei 28 convocati, portando con sé diverse sorprese e attesi ritorni. La novità assoluta è la prima chiamata per il giovane Marco Palestra, mentre l’attacco riabbraccia Federico Chiesa, assente dai tempi di EURO 2024. Tornano nel gruppo anche Scalvini e Pisilli, pedine fondamentali per il nuovo corso tattico. Tuttavia, salta immediatamente all’occhio un dato statistico che fa rumore in ottica rossonera: non è presente nessun calciatore del Milan tra i convocati azzurri, a testimonianza di come il blocco italiano a Milanello sia ai minimi storici nonostante i nomi di spessore internazionale presenti in rosa.

L’elenco completo degli Azzurri convocati

Di seguito la lista ufficiale diramata dalla Federazione per i play-off:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle). Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).