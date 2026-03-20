Convocati Inghilterra, la decisione UFFICIALE di Tuchel su Tomori: l’elenco completo

Convocati Inghilterra, dopo le indiscrezioni odierne è arrivata l’ufficialità: Tuchel richiama Fikayo Tomori in Nazionale

Il Commissario Tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha sorpreso tutti diramando una maxi-lista di 35 convocati per le amichevoli di marzo contro Uruguay e Giappone. Una scelta strategica per valutare nuovi profili e aumentare la competizione in vista del Mondiale 2026.

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Tra i nomi spicca il ritorno di Fikayo Tomori: il difensore del Milan ritrova la Nazionale dopo oltre due anni di assenza (l’ultima presenza risaliva a novembre 2023), beneficiando anche del forfait per infortunio di Trevoh Chalobah. Tuchel ha ammesso di aver monitorato i dati del milanista per tutta la stagione, apprezzandone la fisicità e l’approccio difensivo sotto la guida di Allegri. Per Tomori è l’occasione d’oro per blindare un posto sul volo verso gli Stati Uniti.

Convocati Inghilterra: l’elenco completo di Thomas Tuchel

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion). Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan) .

Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), . Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace). Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).