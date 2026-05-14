Francia, Deschamps chiama Maignan e Rabiot: due rossoneri al Mondiale 2026. Escluso Nkunku

Il CT dei Bleus sceglie i due giocatori del Milan Rabiot e Maignan per la spedizione negli Stati Uniti, Messico e Canada. Escluso Nkunku

Si avvicina sempre di più il Mondiale 2026, competizione che prenderà il via l’11 giugno con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica allo storico Stadio Azteca. Tra le nazionali più attese ci sarà naturalmente la Francia di Didier Deschamps, una delle grandi favorite per la vittoria finale dopo il trionfo del 2018 e la finale raggiunta nel 2022.

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Nelle convocazioni ufficiali dei Bleus spicca la presenza di due giocatori del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il portiere rossonero sarà uno dei punti di riferimento della selezione francese grazie alla sua esperienza internazionale e alla leadership mostrata anche in Serie A. Convocazione importante anche per Rabiot, protagonista di una stagione positiva e considerato centrale negli equilibri del centrocampo francese.

Non mancano però le esclusioni eccellenti: fuori Fofana, Nkunku, Khephren Thuram e soprattutto Eduardo Camavinga, scelta che sta già facendo discutere in Francia.

PORTIERI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

DIFENSORI: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

ATTACCANTI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter)