Contratti in scadenza, l’esperienza del Milan terrorizza la Serie A

I casi di contratti in scadenza in Casa Milan hanno un po’ scosso la Serie A. Da tenere sott’occhio soprattutto Dybala, Brozovic e Kessie

I casi di contratti in scadenza in Casa Milan hanno un po’ scosso la Serie A. Calhanoglu e Donnarumma si sono svincolati a costo zero, comportando un danno economico consistente ai rossoneri. Come riportato da Il Corriere della Sera, diversi club del nostro campionato sono in allarme.

Da tenere sott’occhio soprattutto Dybala, Brozovic e Kessie che stanno facendo gioco forza con le proprie società.